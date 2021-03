Giacinti: «Vi dico quale sarebbe la prima cosa che chiederei ad Inzaghi»

Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, ha rilasciato una lunga dichiarazione. Tra le altre cose parla anche di Filippo Inzaghi

Valentina Giacinti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole:

Su Inzaghi e i paragoni: «Il mio bomber ideale è Van Basten; l’idolo da ragazzina, nonostante da bergamasca tifassi Atalanta, era Vieri. Oggi dicono, che somiglio un po’ a Morata un po’ a Immobile, un po’ a Inzaghi. Pippo non lo,conosco però mi piacerebbe incontrarlo. Gli chiederei perché esultava in quel modo, sempre rabbioso ma con il sorriso sulle labbra. E poi come faceva a galleggiare sulla linea del fuorigioco: chi guardava? Che punti di riferimento aveva?».