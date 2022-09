Giacinti: «Rimettiamo in campo la vera Italia»

Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni della Figc in vista dell’impegno dell’Italia Femminile contro la Moldavia

«Abbiamo tantissima voglia di conquistare i tre punti d far bene e soprattutto di rimettere in campo la vera Italia. Il Mondiale è unico, è stata l’emozione più grande della mia vita pensarci di tornarci è speciale, faremo di tutto per riuscirci»