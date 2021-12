Bucciantini: «Messias? La sua storia è incredibile»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Messias e della storia del brasiliano. Queste le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Messias e della storia del brasiliano. Queste le sue parole:

«La storia di Messias arriva da lontano, dal Brasile. Ha rischiato la vita in un incidente, poi arriva in Italia dove si mette a pulire mattoni in un cantiere. Poi grazie ad un amico peruviano comincia a giocare ma il suo arrivo nel grande calcio è tardivo e qui le colpe vanno anche allo scouting che non è più quello di una volta. Chiamato poi in Lega Pro, non poteva andare perchè non vince il campionato. Smette di giocare, quindi torna nei dilettanti e lì ricomincia la sua storia»