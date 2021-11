Gazidis: «Tifosi, tenetemi un posto in curva con voi per il derby»

Ivan Gazidis ha rilasciato qualche dichiarazione nel canale Twitch ufficiale del Milan. Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Parla l’a.d. del Milan Ivan Gazidis al canale Twitch rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLE SUE CONDIZIONI – «Sto bene, è bello essere di nuovo a Milano; qui mi sento davvero a casa. Questo tipo di recupero richiede un po’ di tempo, ma continuo a lavorare, assieme ai miei colleghi, da casa per spingere avanti il Milan. Comunque non passerà tanto tempo per il mio ritorno. Sono come Ibra: impaziente. Ma devo aspettare i medici, anche se non voglio. presto tornerò a Milanello, al Vismara, a Casa Milan e certamente a San Siro.»

SU MILAN-PORTO – «La squadra è sempre in crescita, migliora continuamente. E quello che mi dà orgoglio è l’unità, lo spirito e la voglia dei nostri ragazzi; stanno giocando con coraggio il nostro modo di gioco, offensivo, moderno, reagendo sempre alle difficoltà, senza alibi. Sempre. Questo mi rende orgoglioso.»

SUL DERBY – «Lo vedrò in TV sfortunatamente. Mio figlio è qua con 10 amici dagli USA per la partita. Mi dispiace non poter essere a San Siro. Sono questi i momenti per i quali giochiamo. Faccio un appello ai tifosi, che mi tengano un posto in curva. Anche se non sarò lì fisicamente, farò il tifo con loro.»

SULLA FAMIGLIA MILAN – «Lo si vede dai giocatori del passato, che anche se hanno giocato in altri club hanno sempre sentimenti speciali per il Milan. La mia ambizione è essere uno di voi, un tifoso del Milan per la vita.»

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA – «C’è un lavoro di squadra. Quando sono arrivato ho detto che la mia ambizione era avere un club ai vertici del calcio in Italia ed Europa giocando con uno stile divertente e progressista unita ad una stabilità finanziaria e giocando in un nuovo stadio. C’erano molte cose da fare e non abbiamo finito, ma a questo punto tutti noi possiamo vedere che siamo nella strada giusta. Giorno dopo giorno siamo più vicini alla nostra destinazione.»