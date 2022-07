Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. In tal senso, definito il futuro di Gabbia, ecco le ultime

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. In tal senso, definito il futuro di Gabbia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Matteo Gabbia andrà a giocare in prestito alla Sampdoria appena il Milan prenderà un nuovo difensore.