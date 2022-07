Florenzi entra nel team di ItaliaNFT: i dettagli

Florenzi acquisisce quote di ItaliaNFT: ecco i dettagli

Alessandro Florenzi approda nella Blockchain e investe in ItaliaNFT, primo marketplace nazionale per l’acquisto di non fungible token legati al Made in Italy, dai capolavori dell’arte a quelli del cinema, dalla musica allo sport fino alle realtà produttive.

L’intesa nasce dalla volontà comune di portare il calcio italiano e i suoi interpreti nella nuova dimensione del Web 3.0. Florenzi, dopo essersi affermato in Italia e nel mondo, come uno dei Calciatori 2.0 più attivi e apprezzati sui social con oltre 4,5 milioni di seguaci, punta a diventare uno dei primi Calciatori Imprenditori 3.0, acquisendo quote della piattaforma creata da Marco Capria e Achille Minerva.