Florenzi a Dazn: «Partiti a inizio anno per vincere un trofeo. In quei famosi 10 giorni ci siamo giocati tutto»

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Genoa di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

CHE MOMENTO E’ – «Un momento particolare, dove non vinciamo da tempo e per il Milan non va bene. Oggi ci siamo andati vicino ma non siamo riusciti. Ma abbiamo dato tutto e possiamo uscire a testa alta».

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Un po’ strano. Loro per noi sono il vento a favore, e quando ce l’hai dai anche di più di quello che puoi dare. Hanno il massimo rispetto da parte nostra, parlo per tutta la squadra. Loro fanno le loro scelte e per quello che mi riguarda lo fanno per il bene del Milan. Credo che per loro non è facile non sostenere la squadra del loro cuore. Mi immedesimo in loro e li capisco».

PIOLI – «Il mister ha dato tanto in questi anni, ha cambiato la mentalità che c’era prima. È merito suo se siamo arrivati fin qui. Quando ha preso la squadra era fuori da tempo dall’Europa, non faceva una semifinale di Champions da non so quanti anni e non vinceva uno Scudetto da tempo. Ora abbiamo l’obiettivo del secondo posto. Il mister è spugna, cerca di non farci arrivare niente, ma chi lo sa sa quanto tenga al Milan. Non so se sarà ancora l’allenatore del Milan ma la squadra è tutta con lui, soprattutto per quello che ha dato al Milan in questi anni».

COSA E’ MANCATO – «I dettagli che fanno sì che qualche partita in più potessimo vincerla. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo delle aspettative perché siamo il Milan. I tifosi oggi han fatto questo gesto perché vogliono un Milan più forte possibile. Volevamo portare a casa un trofeo ma non ci siamo riusciti. Siamo amareggiati con loro, ma loro possono stare tranquilli perché da parte nostra non è mai mancato l’impegno. Siamo sempre usciti a testa alta per questa maglia».

ELIMINAZIONE DALL’EUROPA – «Ha pesato tanto che in quei 10 giorni ci siamo giocati tutto. C’erano tante speranze per portare a casa un trofeo, poi la vittoria dell’Inter dello Scudetto ci ha tolto qualcosa».