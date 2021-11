Corradini: «I miei idoli? Ecco a chi mi ispiro»

Giovanni Corradini, centrocampista e capitano della Fiorentina Primavera, si è raccontato in esclusiva a Calcionews24. Le sue parole

La Fiorentina è tra le squadre copertina di questo inizio stagione di campionato Primavera 1. La formazione di Alberto Aquilani si trova al secondo posto dopo 8 giornate ed è reduce da ben 5 vittorie di fila. Giovanni Corradini, capitano e tra i protagonisti assoluti di questo splendido inizio stagione della viola, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24. Le sue parole:

«Gli idoli sono tutti i grandi calciatori che in campo esprimono quel qualcosa in più. Il giocatore a cui mi ispiro di più è Pirlo, soprattutto per i nervi saldi che riusciva a mantenere anche nelle situazioni di gioco più intense».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A CORRADINI