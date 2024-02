Filippo Galli elogia il Milan: «Sta trovando continuità, per lo scudetto vedremo se..»

Filippo Galli, intervistato dai media presenti al Trofeo Galbiati ha detto la sua sul Milan e sulla lotta scudetto

LE PAROLE – «La speranza è l’ultima a morire per il Milan e per la Juventus prima di tutto perchè è seconda. Il Milan sta dimostrando di aver trovato quella continuità che era mancata e non gli ha permesso di essere a ridosso delle prime due. E’ consolidato il posto Champions, ci sono poi gli scontri diretti e attendiamo quello che accadrà»