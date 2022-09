Fattore Giroud: l’uomo dai gol pesanti

Olivier Giroud può essere l’uomo copertina di Milan Napoli. Da quel fuorigioco a San Siro al gol decisivo al Maradona

Come ricordato da la Gazzetta dello Sport la scorsa stagione a San Siro fu protagonista di un fuorigioco da terra mal digerito da tutto l’ambiente rossonero, salvo poi essere decisivo al ‘Maradona’ con il gol della vittoria. In questa stagione ha già colpito nell’unico scontro diretto per lo scudetto e vuole ripetersi domani sera, i compagni fanno affidamento su di lui metaforicamente e concretamente. Il francese è pronto a girarsi ancora sotto la Sud.