Ex Milan, Romagnoli può andare alla Lazio a prescindere da Acerbi

La Lazio sta valutando seriamente la possibilità di ingaggiare Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, a prescindere da Acerbi

La Lazio sta valutando seriamente la possibilità di ingaggiare Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, a prescindere da Acerbi.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’ormai ex rossonero è la priorità per la difesa e la società non vuole rischiare l’incursione del Fulham, per questo può arrivare a prescindere dalla cessione del numero 33. I contatti tra le parti sono in corso.