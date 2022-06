Il Monza potrebbe essere la prossima destinazione di Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all’Empoli

Secondo il Corriere dello Sport, Galliani ha messo anche l’attaccante ex Milan in lista, che intanto sembra intenzionato a dire no al Genoa, non volendo scendere in Serie B.