Ex Milan, il Torino pensa a Piatek come sostituto di Belotti

Con Belotti destinato ormai a lasciare il Torino, i granata pensano a come sostituirlo: tra i nomi anche l’ex Milan, Piatek

Con Belotti destinato ormai a lasciare il Torino, i granata pensano a come sostituirlo: tra i nomi anche l’ex Milan, Piatek

La Fiorentina non è intenzionata a riscattarlo perché l’Hertha Berlino non scende rispetto ai 15 milioni di euro richiesti, ma sono cifre altissime anche per il club di via Arcivescovado.