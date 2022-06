Europei U21, la Francia di Kalulu si qualifica grazie al pari contro l’Ucraina

La Francia U21 di Pierre Kalulu si qualifica all’ Europeo di categoria del 2023. Decisivo il pari contro l’Ucraina

Notte di festa per Pierre Kalulu, che conquista il pass per Euro 2023 insieme alla formazione U21 della Francia. Ai transalpini di Sylvain Ripoll bastava un punto per ottenere la qualificazione, e al Necmi Kadıoğlu Stadyumu di Istanbul è arrivato un 3-3 contro l’Ucraina, che ha certificato il buon esito della campagna dei Bleuets (26 punti frutto di 8 vittorie e 2 pareggi).

Titolare sulla fascia destra il nostro Pierre Kalulu, in campo per tutti e 90′ i minuti.