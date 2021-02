Europa League, la Stella Rossa un test per Derby: c’è tanto da provare, giovedì la squadra rossonera sarà a Belgrado, match di andata

Europa League, la Stella Rossa un test per Derby: c’è tanto da provare, giovedì la squadra rossonera sarà a Belgrado, match di andata del doppio confronto valido per i sedicesimi di finale della competizione. Una gara che verosimilmente arriva nel momento migliore, una sorta di spartiacque per capire con quale condizione fisica si arriverà alla stracittadina di domenica prossima.

MINUTI NELLE GAMBE- Un test importante dunque, per il quale un’eventuale non vittoria non comprometterebbe nulla a meno di risultati eclatanti. Facile pensare che Pioli stia immaginando di concedere altri 90 minuti a Calhanoglu per ritrovare la condizione fisica smarrita, ben lontana dai tempi d’oro esattamente come quella di Bennacer, un po’ più agevolato in pagella questa mattina ma la situazione non è molto diversa.

INFERMERIA- Luci anche sullo stato di salute di Rebic, il quale si è dovuto fermare prima dell’incontro per un problema al tendine rotuleo. Il Croato veniva da tre goal in due partite di campionato, al suo posto il peggior Leao della stagione, anche lui dopo una serie di partite da protagonista. Insomma la Stella Rossa servirà a Pioli per dimenticare, mettere minuti e cambiare pagina.