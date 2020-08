Europa League 2020/2021: ecco tutto quello che c’è da sapere

Europa League 2020/2021: il Milan è giunto al sesto posto in classifica, per questo motivo dovrà passare dai turni preliminari, ecco le novità

Con la chiusura della stagione 2019/2020 programmata per il 21 agosto, la nuova annata di Europa League partirà leggermente in ritardo, rispetto alle ultime edizioni.

Il Milan è giunto al sesto posto in classifica in Serie A e per questo motivo dovrà passare dai turni preliminari di Europa League, più precisamente dal secondo, che si disputerà il 17 settembre, sorteggio il 31 agosto.

Ecco le date:

•Turno preliminare: 20/08/2020

• Primo turno di qualificazione: 27/08/2020

• Secondo turno di qualificazione: 17/09/2020

• Terzo turno di qualificazione: 24/09/2020

• Spareggi: 01/10/2020

Le gare di qualificazione si disputeranno tutte a porte chiuse. Il Var verrà introdotto solo alle eliminazioni a fase diretta, cioè dai sedicesimi di finale, mentre dai gironi solamente dal 2021/2022. La finale del 2021 si disputerà al Gdańsk Stadium in Polonia.

I rossoneri, attualmente militano all’81° posto in classifica nel Ranking UEFA, con un coefficiente di 19000 punti. Diverse sarebbero le squadre da evitare in questi turni di qualificazione, su tutti il Tottenham di Mourinho, scivolato ai preliminari, causa la vittoria dell’Arsenal in FA Cup contro il Chelsea. Occhio però anche a Granada, Wolfsburg, Sporting Lisbona, Basilea e Galatasaray.