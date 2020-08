Milan: obiettivo Champions League, Ibra verso il rinnovo, Pioli…

Il Milan, nella prossima stagione, ha un solo obiettivo: puntare alla Champions League con Ibrahimovic in campo e Pioli conferma…

Il nuovo Milan di Stefano Pioli sarà costruito per puntare al quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League 2021/2022. I rossoneri nel post lockdown hanno dimostrato già il passo, ma devono confermarlo anche nella prossima annata per 38 gare.

Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Zlatan Ibrahimovic punta di riferimento, con Rebic e Calhanoglu, giocatori chiave. Il tecnico parmense chiederà uno sforzo alla dirigenza rossonera per il centrocampo per dare modo a Bennacer e Kessie di riposare in qualche situazione.

Maldini e Massara dovranno operare molto in difesa, sia in uscita, che in entrata, con uniche certezze Kjaer, Theo Hernandez e Romagnoli. In avanti Saelemaekers e Castillejo dovrebbero restare ma occorrerebbe un’ala di grande qualità, oltre che ad un vice Ibrahimovic.