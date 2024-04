Nuovo allenatore Milan, sale Van Bommel: RETROSCENA con Ibrahimovic, lo vuole per QUESTO motivo

Nuovo allenatore Milan, Mark Van Bommel scala le gerarchie: è il preferito di Zlatan Ibrahimovic. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic avrà una grandissima incidenza nella scelta del nuovo allenatore del Milan e in questo senso ha espresso a Cardinale una decisa preferenza.

Lo svedese sta infatti spingendo per far approdare a Milanello Mark Van Bommel, attuale tecnico dell’Anversa ed ex compagno di squadra di Ibrahimovic nel Milan scudettato di Allegri. L’olandese piace per la sua proposta di calcio offensiva e per la capacità di valorizzare la rosa a disposizione. La decisione finale spetterà a Cardinale ma il peso di Zlatan sarà determinante.