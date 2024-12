Milan Genoa, per i rossoneri c’è un altro obiettivo oltre alla vittoria: Maignan e la difesa vogliono raggiungerlo. Il retroscena

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in 5 dei primi 7 match a San Siro in questo campionato. I rossoneri non registrano una striscia maggiore di clean sheet casalinghi nelle prime 8 gare interne in una stagione di Serie A dal 2002-03 con 7.

Maignan e la difesa, quindi, stasera col Genoa proveranno ad avvicinarsi al raggiungimento di questo obiettivo oltre alla vittoria.