Jovic, gol in Milan Fiorentina: due di fila in Serie A! Non accadeva dal 2023

Jovic nelle ultime due giornate di Serie A ha trovato il gol da subentrato sia a Napoli che ieri contro la Fiorentina. Il dato

Luka Jovic è subentrato a Yunus Musah al 24° del primo tempo di Milan-Fiorentina, il serbo è stato decisivo con il gol del 2-2 arrivato nella ripresa. Per l’ex Real Madrid si tratta del secondo gol consecutivo in campionato dopo quello realizzato al Napoli settimana scorsa.

Non andava a segno in due sfide di fila in Serie A dal dicembre del 2023. In quel caso furono addirittura tre. Proverà a bissare questo risultato venerdì contro l’Udinese.