Empoli Milan: Leao MVP del match

Ieri sera grazie anche ad un finale da cardiopalma, il Milan ha battuto l’Empoli. Tra i protagonisti Rafa Leao, votato MVP del match

Con oltre il 58% delle preferenze, proprio il numero 17 è stato scelto come migliore in campo della sfida del Castellani, battendo la concorrenza degli altri due marcatori di giornata in Fodé Ballo-Touré e Ante Rebić.