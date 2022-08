Donnarumma: «Il PSG è una famiglia, qui mi sento a casa»

Il portiere del PSG Donnarumma ha espresso tutto il suo amore per la squadra parigina

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale italiana, in una intervista a Sky Sport ha espresso tutto il suo amore per la squadra parigina.

PSG – «Qui mi sento davvero a casa, sto molto bene. Il club è un qualcosa di incredibile, non riesco a spiegare. È una famiglia per me, sono felice di stare qui, mi auguro di rimanere più a lungo possibile e di fare la storia di questa squadra».

GALTIER – «Lavoriamo davvero bene con il mister, siamo molto tutti contenti del nuovo staff. A Galtier piace il pressing alto e io devo coprire in modo corretto lo spazio. Ho già lavorato in precedenza su questo, dunque non ho molti problemi».