Dida: «Derby? È differente, è troppo importante»

Nelson Dida ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Temi principali Mike Maignan ed il derby di Milano. Le dichiarazioni dell’ex portiere e preparatore rossonero:

DERBY – «È troppo importante, coinvolge non solo una intera città ma tutto il paese. Spesso si dice che tutte le partite sono uguali ma non è così: il derby è differente. Lo è per l’atmosfera in città nei giorni precedenti, per quella in spogliatoio, per quello che rappresenta per Milano e per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia rossonera. Non parlo di tensione o ansia, ma di adrenalina, di carica positiva e di voglia di prevalere».