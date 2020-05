Di Vaio smorza Ibrahimovic: «Non l’ho visto molto in forma»

Marco Di Vaio non convinto dal possibile arrivo di Ibra al Bologna: per l’ex attaccante lo svedese non è in forma

Intervistato da Etv, Marco Di Vaio, ex attaccante e oggi capo degli osservatori del Bologna, ha smorzato le voci riguardo un possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic in Emilia: «Non lo vedo molto in forma ultimamente, inoltre c’è l’aspetto economico da tenere in conto».

Decisamente poco esaltante l’uscita del dirigente rossoblu in seguito alle parole di apertura di Sinisa Mihajlovic che nei giorni scorsi ha annunciato l’addio di Ibra dal Milan.