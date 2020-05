Mihajlovic svela il futuro di Ibra: «Mi ha detto che andrà via dal Milan»

Zlatan Ibrahimovic non resterà al Milan, a svelarlo è Sinisa Mihajlovic attuale allenatore del Bologna e amico di Ibra

Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, ha parlato alla tv serba Vece sa Ivanom Ivanovicem svelando clamorosamente il futuro dell’amico Zlatan Ibrahimovic:

«Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all’Hammarby, ndr). Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa».

Secondo quanto riferito da Mihajlovic, dunque sarebbe stato proprio Ibrahimovic in persona a confidargli la propria decisione di lasciare il Milan al termine dell’annata.