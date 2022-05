Con il pareggio nel derby del 13-05-2003 il Milan conquistò la finale di Champions League a discapito dell’Inter.

#OnThisDay, in 2003, we sealed our place in Manchester! 👊🔴⚫️

Un Derby storico, che ci porta in Finale di @ChampionsLeague! 👊🔴⚫️ #SempreMilan pic.twitter.com/Hkb5KlPtZ4

— AC Milan (@acmilan) May 13, 2022