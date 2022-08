Ieri il Milan ha infatti ufficializzato l’acquisto dal Bruges di De Ketelaere. Oggi primo allenamento per il belga, poi il debutto a Vicenza?

Ieri il Milan ha infatti ufficializzato l’acquisto dal Bruges di De Ketelaere.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi il belga sarà per la prima volta a Milanello dove incontrerà Stefano Pioli e svolgerà il suo primo allenamento con la sua nuova squadra. Per giocare la sua prima partita in maglia rossonera, Charles non vorrebbe aspettare il 13 agosto contro l’Udinese nell’esordio del Milan in campionato, ma il suo obiettivo è debuttare già sabato nell’ultima amichevole estiva sul campo del Vicenza.