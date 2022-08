Charles De Ketelaere si prensenta in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il neo centrocampista rossonero. Le parole

SCELTA DEL MILAN – «Non è importante come pronunciate il Milan, ho scelto il Milan perchè ho visto che progetto c’è per i giovani e come sono cresciuti»