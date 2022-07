De Ketelaere Milan: ci siamo! scambio di documenti in corso

De Ketelaere è vicinissimo ad essere un giocatore del Milan. Scambio di documenti in corso tra il club rossonero e il Bruges

De Ketelaere è vicinissimo ad essere un giocatore del Milan. Come riportato da Daniele Longo è in corso lo scambio di documenti tra il club rossonero e il Bruges. Un accordo sulla base di 32 più 3 più percentuale sulla futura rivendita.

Come riportato da Luca Bianchin se tutto andrà a buon fine il belga sarà in Italia domani

Charles #DeKetelaere è pronto a viaggiare domani verso Milano. Se i dettagli mancanti per l’accordo (piccole questioni tra club, in particolare tra Bruges e agenti) saranno risolti, CDK sarà in Italia domani. Pronto per il #Milan. #calciomercato

