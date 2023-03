De Ketelaere: «Momenti difficili, ma sto bene»

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Charles De Ketelaere ha parlato così nel pre partita di Fiorentina Milan

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Charles De Ketelaere ha parlato così nel pre partita di Fiorentina Milan:

«Sto bene. Ho avuto momenti difficili, ma sono pronto a giocare, per me è importante migliorare e pensare a fare meglio per la squadra. Son contento che hanno fiducia verso di me.Ho tanto da migliorare, ma penso che ho tanto da dare per la squadra»