Danilo sulla corsa scudetto: «Vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato prima della sosta». Le parole del difensore bianconero

Danilo, dopo l’ultima amichevole, ha parlato della lotta scudetto e ha avvisato le pretendenti, tra cui il Milan. Ecco le parole del difensore della Juventus:

«Una Juventus con la testa giusta, vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato prima della sosta. Io sto bene, la caviglia è guarita e gare come questa servono per riprendere minutaggio e mi sono ripreso dopo la delusione Mondiale: c’era un po’ di tristezza, ma sono contento di essere tornato e voglio riprendere il percorso che ci ha avvicinati alle prime della classifica. Non ho sentito tante cose, il Mondiale era troppo importante ma sono certo che la Juve metterà tutto a posto e che non ci saranno grosse influenze sul campo».