In campo per tutta la durata del match, Maignan ha evitato la sconfitta con un intervento salva risultato in tuffo su Vlasic, Theo Hernandez resta in panchina