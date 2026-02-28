Connect with us

HANNO DETTO

Cremonese Milan, le difficoltà dei grigiorossi e il record dei rossoneri: le statistiche in vista del match

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

47 minuti ago

on

By

Tomori Benassi CM1 1043

Cremonese Milan, le difficoltà dei grigiorossi e il record dei rossoneri: ecco alcune statistiche in vista del match della 27a giornata di Serie A

Cremonese e Milan si preparano ad affrontarsi nella 27ª giornata di Serie A con numerosi spunti interessanti riguardo alle loro statistiche stagionali, come riportato dal sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

Cremonese: la squadra che concede più reti nei primi 15′

La Cremonese è la squadra che ha concesso più reti nei primi 15 minuti di gioco in Serie A (7 gol, come il Sassuolo). Un dato che Allegri e il suo Milan potrebbero sfruttare per approcciare la partita con maggiore intensità sin dall’inizio.

Cremonese in difficoltà: senza vittorie dal 7 dicembre

La Cremonese non vince dal 7 dicembre scorso, quando ha sconfitto il Lecce per 2-0. Da allora, ha registrato 4 pareggi e 8 sconfitte nelle successive 12 giornate, un cammino che ha messo i grigiorossi in difficoltà, e che li vede ora a lottare per uscire dalla crisi di risultati.

Milan: un’incredibile efficacia nei finali di primo tempo

Il Milan, invece, è la squadra che segna più reti negli ultimi 15′ del primo tempo, con 9 gol segnati in questo periodo, in compagnia dell’Inter. Inoltre, è la squadra che segna più gol tra il 46’ e il 60’ (10 gol, come il Bologna). Questi dati evidenziano la capacità dei rossoneri di essere pericolosi nelle fasi finali di tempo.

Milan: meno sostituzioni e più rigori a favore

Un’altra curiosità riguarda le sostituzioni: il Milan è la squadra che effettua meno cambi in Serie A, con solo 100 sostituzioni sulle 130 disponibili. Questo dato evidenzia come Allegri tenda a fare affidamento su un gruppo stabile e pochi cambi durante le partite.

Il Milan è anche la squadra che ha beneficiato di più rigori a favore in questa stagione, ben 7, segno della costante pericolosità in area avversaria.

Milan imbattuto in trasferta: l’ultima sconfitta risale a maggio 2025

Il Milan rimane imbattuto in trasferta in Serie A. L’ultima sconfitta esterna risale al 18 maggio 2025 contro la Roma (3-1), un dato che testimonia la solidità della squadra rossonera lontano da San Siro.

Cremonese-Milan: una sfida ricca di numeri e spunti di gioco

Con queste statistiche, la sfida di oggi tra Cremonese e Milan promette di essere ricca di spunti interessanti, con i rossoneri che, pur con qualche difficoltà nei cambi e nella gestione dei rigori, possono contare su un attacco incisivo negli ultimi minuti del primo tempo e un’imbattibilità in trasferta che li rende una squadra difficile da battere.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: la conferenza stampa di Allegri, l’ipotesi Maguire e il colpo Andrè

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×