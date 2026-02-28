Cremonese Milan, le difficoltà dei grigiorossi e il record dei rossoneri: le statistiche in vista del match

Cremonese Milan, le difficoltà dei grigiorossi e il record dei rossoneri: ecco alcune statistiche in vista del match della 27a giornata di Serie A

Cremonese e Milan si preparano ad affrontarsi nella 27ª giornata di Serie A con numerosi spunti interessanti riguardo alle loro statistiche stagionali, come riportato dal sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

Cremonese: la squadra che concede più reti nei primi 15′

La Cremonese è la squadra che ha concesso più reti nei primi 15 minuti di gioco in Serie A (7 gol, come il Sassuolo). Un dato che Allegri e il suo Milan potrebbero sfruttare per approcciare la partita con maggiore intensità sin dall’inizio.

Cremonese in difficoltà: senza vittorie dal 7 dicembre

La Cremonese non vince dal 7 dicembre scorso, quando ha sconfitto il Lecce per 2-0. Da allora, ha registrato 4 pareggi e 8 sconfitte nelle successive 12 giornate, un cammino che ha messo i grigiorossi in difficoltà, e che li vede ora a lottare per uscire dalla crisi di risultati.

Milan: un’incredibile efficacia nei finali di primo tempo

Il Milan, invece, è la squadra che segna più reti negli ultimi 15′ del primo tempo, con 9 gol segnati in questo periodo, in compagnia dell’Inter. Inoltre, è la squadra che segna più gol tra il 46’ e il 60’ (10 gol, come il Bologna). Questi dati evidenziano la capacità dei rossoneri di essere pericolosi nelle fasi finali di tempo.

Milan: meno sostituzioni e più rigori a favore

Un’altra curiosità riguarda le sostituzioni: il Milan è la squadra che effettua meno cambi in Serie A, con solo 100 sostituzioni sulle 130 disponibili. Questo dato evidenzia come Allegri tenda a fare affidamento su un gruppo stabile e pochi cambi durante le partite.

Il Milan è anche la squadra che ha beneficiato di più rigori a favore in questa stagione, ben 7, segno della costante pericolosità in area avversaria.

Milan imbattuto in trasferta: l’ultima sconfitta risale a maggio 2025

Il Milan rimane imbattuto in trasferta in Serie A. L’ultima sconfitta esterna risale al 18 maggio 2025 contro la Roma (3-1), un dato che testimonia la solidità della squadra rossonera lontano da San Siro.

Cremonese-Milan: una sfida ricca di numeri e spunti di gioco

Con queste statistiche, la sfida di oggi tra Cremonese e Milan promette di essere ricca di spunti interessanti, con i rossoneri che, pur con qualche difficoltà nei cambi e nella gestione dei rigori, possono contare su un attacco incisivo negli ultimi minuti del primo tempo e un’imbattibilità in trasferta che li rende una squadra difficile da battere.

