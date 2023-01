Conte chiede rinforzi: «Ora dobbiamo comprare forte, forte». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte, dopo la sconfitta in Premier League contro l’Aston Villa, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk e ha esplicitamente chiesto rinforzi. Ecco le parole del tecnico del Tottenham, avversario del Milan in Champions.

«L’anno scorso abbiamo fatto un miracolo, ma sapevo qual era la situazione e poi sono stato molto chiaro con il club su ciò che era necessario per diventare contendenti al titolo. Per diventare contendenti al titolo, per diventare una squadra pronta a lottare per vincere qualcosa, devi avere una base solida, il che significa avere 14 o 15 giocatori forti, con qualità, e gli altri giovani da sviluppare. Ogni stagione si possono aggiungere due giocatori, ma due giocatori dal prezzo di 50, 60 o 70 milioni di sterline. In questo modo, significa che stai ingaggiando giocatori importanti che possono migliorare la qualità e il livello della tua squadra. Ora dobbiamo comprare forte, forte».