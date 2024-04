Conferenza stampa Pioli post Milan Lecce: «Gruppo sempre compatto, felice di allenarlo»

Conferenza stampa Pioli post Milan Lecce: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 31ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Lecce.

VITTORIA – «Stiamo bene, dobbiamo assolutamente insistere, le partite che ci aspettano saranno difficili e vanno preparate con grande attenzione, giovedì dobbiamo prenderci un po’ di vantaggio inn visto della partita di ritorno».

GIUDIZI – «Credo che abbiamo interpretata bene, è stata una giornata molto positiva. A volte si contano solo le entrate, sono ancora giudizi non completi, vanno fatti a fine stagione, a volte affrettiamo troppo anche sui giudizi sui singoli giocatori. Il bilanci si faranno dopo la Salernitana».

LEAO – «Lo sta facendo, è a metà dell’ultimo scalino, lo sto vedendo attento e motivato. Tutte cose insieme caratteristiche che possono aiutare molto da squadra».

MILAN PIU’ FORTE – «Mi auguro che possa essere il mio Milan più forte. I nuovi hanno alzato il livello di qualità poi vedremo».

GRUPPO – «Siamo stati bravi noi a lavorare bene, è merito del gruppo che alleno e dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Questo è un valore che dobbiamo portare avanti. C’è ancora tanta strada da fare e alzare se è possibile il nostro livello».

GRUPPO COMPATTO – «Assolutamente sì, altrimenti forse non sarei qui. Questo è un gruppo con zero zero zero difficoltà».

GIROUD – «Giroud non ha annunciato nulla e non ha detto nulla. Per quello che sarà la programmazione ci sta lavorando il club. Questo finale di stagione peserà tanto sul nostro giudizio».

ALLENARE IL MILAN – «Io sono felice di allenare il Milan, adesso vado a casa a vedere il derby per preparare la partita».

CHUKWUEZE – «Contento per lui, ha sempre continuato a lavorare bene nonostante le difficoltà merito anche del grande gruppo che ho la fortuna di allenare».