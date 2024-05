Nuovo allenatore Milan, Cardinale stanzia il budget: tifosi increduli! Quel tecnico non può proprio arrivare

Nuovo allenatore Milan, Cardinale ha stanziato un budget di poco superiore ai 3 milioni di euro per l’ingaggio del post Pioli

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Losapio, Gerry Cardinale avrebbe stanziato un preciso budget per l’ingaggio del prossimo allenatore del Milan, colui che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione.

PAROLE – «Il Milan ha messo a disposizione 3 milioni e qualche spiccio per lo stipendio del nuovo allenatore. A queste cifre Conte è utopia, così come tanti altri allenatori di grido».