Milan Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Il Milan ospita il Lecce nella 31ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ospita il Lecce nell’anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Una gara fondmantale per gli uomini di Pioli per blindare ulteriormente il secondo posto.

Milan Lecce 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 15

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo

Milan Lecce 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Lecce: il pre-partita

10:30 – Rientra Theo Hernandez, che prenderà il suo posto sulla corsia di sinistra

10:00 – In attacco confermatissimi Giroud e Leao: spetterà a loro guidare i rossoneri verso una nuova vittoria.

9:30 – Thiaw non sarà a disposizione. Gabbia e Kjaer in ballottaggio per una maglia da titolare, con il primo che sembra favorito.

9:00 – Pioli orientato a confermare il consueto 4-2-3-1, modulo ormai di riferimento per la formazione rossonera.

8:30 – Contro il Lecce Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Loftus-Cheek. L’inglese verrà sostituto da Pulisic.