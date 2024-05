Van Bommel Milan, il tecnico ha preso una decisione sul suo futuro: gli aggiornamenti sul tecnico dell’Anversa

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Van Bommel, uno degli allenatori accostati al Milan e che in questi ultimi giorni sta tornando in auge per sostituire Pioli al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il tecnico olandese avrebbe deciso di lasciare l’Anversa al termine della stagione. I rossoneri restano vigili sul suo profilo, in attesa di prendere una decisione ufficiale in un senso o nell’altro.