Guirassy Milan, pressing continuo sul centravanti dello Stoccarda: cosa può succedere in estate

Guirassy Milan, pressing continuo sul centravanti di proprietà dello Stoccarda: cosa può succedere in estate

Il calciomercato Milan non perde di vista Serhou Guirassy, attaccante che in questa stagione in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda ha raggiunto quota 25 reti (in 25 partite).

Un bottino niente male che fanno del guineano l’alternativa numero uno a Joshua Zirkzee, sul quale si sta inserendo pericolosamente la Juventus. Guirassy, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ha una clausola da 17,5 milioni di euro.