Fonseca Milan, altri passi in avanti: il club ha già preso questa DECISIONE. Le novità sulla panchina dei rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Milan. Stando a quanto si apprende, il club avrebbe già deciso di ripartire da un allenatore straniero per il nuovo corso.

Il primo nome sulla lista è Fonseca, che ieri ha incontrato il Lille per iniziare a discutere del futuro. Il portoghese ha messo in stand-by la proposta di rinnovo in attesa di novità da Milano.