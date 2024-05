Sesko Milan, contatti in corso con l’agente dello sloveno! La VERITA’ sulla clausola e i possibili sviluppi

Sesko Milan, contatti in corso con l’agente dello sloveno! La verità sulla clausola e i possibili sviluppi. I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Benjamin Sesko, uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan in vista dell’estate ormai alle porte.

Lo sloveno ha una clausola rescissoria variabile in base ai gol e non solo, passata da 50 a 65 milioni di euro. Il club tedesco sta già lavorando al rinnovo per provare a blindarlo dagli assalti delle prossime settimane, mentre i rossoneri hanno già avviato i contatti con l’agente: molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà di Sesko.