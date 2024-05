Panchina Milan: sfumata l’ipotesi Lopetegui, il club ora ha due nuovi obiettivi. I NOMI su cui sta lavorando la dirigenza

Sfumata l’ipotesi Lopetegui (la mobilitazione messa in atto da una parte della tifoseria sembra aver portato agli effetti sperati), il Milan non perde tempo e continua a lavorare attivamente su due profili in particolare.

Stando a quanto riportato da Tuttosport i due principali candidati sarebbero Roberto De Zerbi da un lato e Sergio Conceicao dall’altro. Entrambi non sono mai realmente usciti dai radar dei rossoneri e potrebbero rappresentare due ipotesi concrete per la panchina.