Mercato Milan, niente da fare per il parametro zero: firma IMMINENTE, c’è l’accordo

Mercato Milan, sfuma il possibile arrivo di Daniele Rugani a parametro zero: accordo con la Juve per il rinnovo

Come riferito da Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan deve depennare dalla lista dei possibili obiettivi in estate il nome di Daniele Rugani.

Il centrale, che poteva essere per i rossoneri una buona occasione a parametro zero, ha trovato l’accordo con la Juve per un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno a 2.1 milioni di euro a stagione più bonus.