Kjaer Milan: dal sogno realizzato al 19° scudetto, l’addio ai rossoneri si avvicina! Così San Siro è pronto ad omaggiarlo

Milan Salernitana non sarà una partita come le altre. Oltre a Pioli e Giroud pronto l’omaggio anche per l’addio di Kjaer

Un sabato sera dalle forti emozioni. Se Milan Salernitana non avrà nessun peso specifico dal punto di vista della classifica, con i rossoneri matematicamente certi del secondo posto e i campani già retrocessi, lo stesso non lo si può dire per l’impatto emotivo.

Sarà l’ultima di campionato, ultima a San Siro di questa stagione, ma soprattutto l’ultima di Pioli, Giroud e Simon Kjaer in rossonero. Se il francese ha annunciato il suo addio al Milan appena qualche giorno fa, la fine dell’avventura del danese è stata invece svelata già da qualche settimana dal suo agente, Mikkel Beck, ed è pronta a diventare concreta a giorni.

Arrivato nel gennaio 2020 fra lo scetticismo di tifosi ed addetti ai lavori, perché ritenuto essere un esubero dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il danese si è conquistato l’affetto della piazza a suon di prestazioni, che l’hanno reso una delle colonne portanti del Milan degli ultimi cinque anni.

120 presenze, 1 gol contro il Manchester United in Europa League e il 2022 come anno chiave della sua carriera calcistica. Il 19° scudetto vinto sia da protagonista in campo, guidando la difesa con la leadership che lo ha sempre contraddistinto, sia fuori dal campo, fermato dall’infortunio, il più grave in carriera, che comunque non gli ha impedito di rimanere in contatto con Pioli e compagni, con quel fioretto di non tagliarsi barba e capelli fino al ritorno in campo, che poi l’ha visto finalmente rasato a guarigione avvenuta.

Dopo un nuovo infortunio in questa stagione, Kjaer vuole esserci a tutti i costi contro la Salernitana e Pioli è pronto a regalargli la meritata passerella. La Curva Sud, dal canto suo, è disposta a mettere da parte lo sciopero del tifo visto contro Genoa, Cagliari e Torino e rendere il giusto omaggio a chi ha dato tutto per la maglia e ha guidato la squadra verso successi apparentemente insperati.