Thiago Motta Milan, rossoneri nuovamente in corsa: è sfida ad altri due top club. ULTIME

Thiago Motta Milan, rossoneri nuovamente in corsa per il tecnico del Bologna: è sfida ad altri due top club. ULTIME

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda le mosse del Milan per il nuovo allenatore che a partire dall’estate prenderà il posto di Stefano Pioli.

Dopo la frenata per Lopetegui (dovuta anche alla grande mobilitazione messa in atto dai tifosi rossoneri), il management starebbe tornando con decisione sulle tracce di Thiago Motta, su cui però è molto avanti la Juventus e bisogna fare i conti anche l’interesse del Chelsea. I rossoneri però sono determinati a provarci fino in fondo. Lo riporta Tuttosport.