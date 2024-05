Lopetegui Milan, CLAMOROSO scenario: può saltare anche il West Ham! Cosa sta succedendo

Lopetegui-Milan, clamoroso scenario per il tecnico spagnolo: può saltare anche il suo passaggio al West Ham

Clamorosa indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul futuro di Lopetegui, tecnico che è stato ad un passo dal Milan nelle scorse settimane e poi saltato per le proteste dei tifosi che sui social hanno fatto partire l’hastag Nopetegui.

La stessa cosa si sta verificando anche in Inghilterra: i tifosi del West Ham, squadra che è in trattative avanzate con l’ex Siviglia, hanno imitato quelli rossoneri bombardando in massa i social della società inglese. L’accordo può di nuovo saltare.