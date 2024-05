De Zerbi Milan, la pista è destinata a scemare: il Brighton fa muro. Cosa serve per l’affondo

De Zerbi-Milan, la pista è destinata a scemare: il Brighton fa muro sulla clausola rescissoria da 14 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Roberto De Zerbi resta sulla lista del Milan in vista della prossima stagione ma la pista si sta pian piano affievolendo. Ai rossoneri il tecnico piace molto ma l’ostacolo della clausola non sembra aggirabile.

Il Brighton infatti fa muro e non intende concedere sconti: chi vorrà De Zerbi, legato al club inglese da un contratto fino al 30 giugno del 2026, dovrà pagare l’intero importo della clausola rescissoria da 14 milioni di euro. Solo bypassando tale importo il Milan potrebbe tentare l’affondo. Ad oggi una missione impossibile.