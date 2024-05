Thiago Motta Milan, Padovano sicuro: «Pronto per una grande squadra? Vi dico questo». Le parole dell’ex attaccante

L’ex giocatore Michele Padovano ha analizzato a Juventusnews24 quello che potrebbe essere il futuro di Thiago Motta, allenatore seguito dal Milan per il post Pioli.

PAROLE – «Un potenziale grande allenatore sicuro, però chiaramente rimani potenziale fino a che non fai il grande allenatore in grandi squadre. Lui si è guadagnato l’opportunità di allenare una grande squadra, su questo non c’è dubbio. Credo che la sia guadagnata sul campo e con il Bologna che ha allenato molto bene. Poi chiaramente un conto è allenare il Bologna e un conto è allenare la Juventus. Però credo che lui sia pronto per un’esperienza del genere» .

