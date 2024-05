Zirkzee Milan, messaggio a Sartori: sul piatto due giocatori per l’olandese! Ecco come può arrivare a Milanello

Zirkzee-Milan, i rossoneri accelerano: messaggio a Sartori, pronte due contropartite per arrivare all’olandese

Come riportato da Tuttosport, Joshua Zirkzee resta il grande obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione. Ibrahimovic deve battere la concorrenza della Juve ma è convinto di avere argomenti solidi per convincere il Bologna.

L’idea dello svedese per abbattere la valutazione da 60 milioni di euro del Bologna è quella di mettere sul piatto i cartellini di Saelemaekers e Colombo, ora in prestito al Monza, più un altro paio di giovani dalla Primavera rossonera insieme ad un’offerta cash intorno ai 35 milioni di euro. La Juve è avvisata: il Milan c’è.