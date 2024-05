Rinnovo Maignan, offerta UFFICIALE del Milan al portiere! Furlani preoccupato da un aspetto, cosa sta succedendo

Rinnovo Maignan, offerta ufficiale al portiere per il rinnovo del contratto ma i problemi fisici turbano il club rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha presentato a Mike Maignan la prima proposta ufficiale per prolungare il contratto in scadenza a giugno del 2026. Al portiere francese, che attualmente guadagna 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, è stato prospettato il prolungamento fino al 2028 al doppio dell’ingaggio attuale, ovvero 5.6 milioni, bonus inclusi.

Maignan parte da una richiesta alla Leao, ovvero 7 milioni di euro netti ma il Milan in questo senso è restio ad accontentarlo non tanto per il valore del giocatore ma per i tanti problemi fisici avuti da quando è in rossonero: in tre anni infatti Maignan ha saltato 39 partite, quasi un campionato intero. Riflessioni in corso.